Юрист: «Для Промеса единственный выход - возвращение в Нидерланды и тюрьма»

Юрист Андрей Князев высказал мнение об аресте нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.
«Для Промеса единственный выход - возвращение в Нидерланды и тюрьма. Если произошёл запрос от прокуратуры, то обязательно будет суд. Вероятность, что Промеса выдадут составляет до 99%», - приводятся слова юриста на страницах «Чемпионата».
Напомним, что в феврале Квинси приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Ранее его наказали полтора годами лишения свободы за нападение с ножом на двоюродного брата.
Что, нельзя подключить всех своихнебросайцев и занести, порешать? Не?
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