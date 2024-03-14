Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юрист: «Для Промеса единственный выход - возвращение в Нидерланды и тюрьма»

14 Марта 2024 • 10:38 Комментировать (1)

Юрист Андрей Князев высказал мнение об аресте нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.

«Для Промеса единственный выход - возвращение в Нидерланды и тюрьма. Если произошёл запрос от прокуратуры, то обязательно будет суд. Вероятность, что Промеса выдадут составляет до 99%», - приводятся слова юриста на страницах «Чемпионата».

Напомним, что в феврале Квинси приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Ранее его наказали полтора годами лишения свободы за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Спартак» сделал заявление об аресте Промеса

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес Андрей Князев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Папаня
14 Марта 2024 в 11:05
И что теперь? Неужто вот так дадут парню пропасть ни за понюх сосаина?! Ну ладно, пусть за понюх, но неужто "опять проглотим, матушка"? Доколе...
Что, нельзя подключить всех своихнебросайцев и занести, порешать? Не?
​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» ​Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал» ​«Барселона» задумала вернуть футболиста ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем ​«Реал» хочет продать форварда за 120 млн евро – три клуба проявляют интерес ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне «Барселона» хочет купить нападающего «Ливерпуля», оценённого в 140 млн евро ​Беллингем обратился к фанатам «Реала»
Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
Канарейкин назвал самые интересные пары второго раунда плей-офф КХЛ Экс-теннисист Чесноков жёстко раскритиковал новый лозунг Олимпиады Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Марта
12:55 · Россия. Премьер-лига
Журналист: «Из-за богатства Промес потерял контроль с Землёй»
12:49 · Россия. Премьер-лига
Мостовой хочет в Европу 1
12:37 · Кубок России
Деменко подвёл итоги матча между «Зенитом» и «Динамо»
12:28 · Россия. Премьер-лига
Камоцци высказался о ситуации с Промесом
12:24 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «Ивич очканул в последних матчах «Краснодара» 2
12:18 · Кубок России
Рябчук поделился ожиданиями от предстоящего кубкового матча против «Оренбурга»
12:17 · Россия. Премьер-лига
Генич: «В «Спартаке» доверие к Абаскалю подходит к логической точке»
12:11 · Россия. Премьер-лига
Рябчук оценил первые месяцы, проведённые в «Спартаке»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «Промес - токсичный актив «Спартака»
12:02 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» надеются, что Оганесян ещё поможет команде в текущем сезоне
12:02 · Россия. Премьер-лига
Ловчев высказался об аресте Квинси Промеса в ОАЭ
11:56 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Промес останется одним из лучших игроков «Спартака» в XXI веке»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Деменко высказал мнение о ситуации Промеса
11:42 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: «Хочу попасть на чемпионат Европы в составе сборной Словении»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Ловчев назвал тренера, который может возглавить «Спартак»
Все новости
Рекомендуем