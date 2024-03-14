Юрист: «Для Промеса единственный выход - возвращение в Нидерланды и тюрьма»

«Для Промеса единственный выход - возвращение в Нидерланды и тюрьма. Если произошёл запрос от прокуратуры, то обязательно будет суд. Вероятность, что Промеса выдадут составляет до 99%», - приводятся слова юриста на страницах «Чемпионата».