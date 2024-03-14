«Спартак» сделал заявление об аресте Промеса

В столичном «Спартаке» выступили с заявлением по нападающему Квинси Промесу. О ситуации футболиста, задержанного в ОАЭ, высказался руководитель клубной пресс-службы Дмитрий Зеленов.

«Адвокаты Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста, который задержан в ОАЭ. Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора», - приводит слова Зеленова «Чемпионат».

Глава пресс-службы «красно-белых» подчеркнул, что «Спартак» надеется на благоприятный исход для Промеса.

В феврале суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Ранее Промес был осужден на 1,5 года за нападение на родственника.

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