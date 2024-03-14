Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ивич: «Я уже покинул Россию, но мой тренерский штаб ещё в Краснодаре»

14 Марта 2024 • 10:20 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
30.03 16:00

Бывший наставник «Краснодара» Владимир Ивич, который официально был отправлен в отставку 13 марта, сообщил, что его тренерский штаб по-прежнему находится в России.

«Я уже покинул Россию, сразу после матча с «Химками» я улетел к своей семье. Что касается моего штаба, то они пока остаются в России. Сейчас они в Краснодаре», — приводит слова Ивича «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что на место сербского специалиста «Краснодар» назначил Мурада Мусаева, который ранее уже работал в клубе.

Напомним, Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года. После 20 туров текущего розыгрыша чемпионата России «быки» занимают второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 39 набранных очков.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич

Новости по матчу

Сегодня, 14 Марта
10:20
Ивич: «Я уже покинул Россию, но мой тренерский штаб ещё в Краснодаре»
09:13
Еремич: «Не удивлён уходу Ивича, потому что знаю, кто хозяин «Краснодара»
13 Марта
23:40
Личка — об увольнении Ивича из «Краснодара»: «Большой сюрприз»
21:41
Алдонин предположил, почему «Краснодар» уволил Ивича
21:31
Булыкин считает, что Мусаев является не самым лучшим вариантом для «Краснодара»
21:15
Тарханов: «Не понимаю решение Галицкого»
20:15
Червиченко: «Галицкий ещё долго будет жалеть об отставке Ивича»
20:14
Шишкин — об увольнении Ивича: «Работать с Галицким очень непросто»
19:00
Орещук: «После увольнения Ивича «Краснодар» снова в гонке»
16:30
Агент Тормены: «Отставка Ивича никак не должна повлиять на Витора»
16:23
Ивич обратился к болельщикам «Краснодара»
16:19
Бышовец назвал основную причину увольнения Ивича из «Краснодара»
16:12
Булыкин: «Краснодар» мог дать Ивичу ещё пару матчей
16:06
Агент Барбоза: «По моим сведениям, Галицкий часто вмешивается в дела тренерского штаба «Краснодара»
16:04
Бушманов — об увольнении Ивича: «Краснодар» поторопился
15:42
Пикущак — об отставке Ивича: «Это было решение Галицкого»
15:30
Деменко: «Вариант с «Краснодаром» является для Мусаева очень хорошим»
15:20
Заварзин: «Надо было дать Ивичу доработать чемпионат»
15:09
Бояринцев: «Мне обидно за Ивича, ему нужно было дать время»
15:00
Деменко не верит, что Ивич был уволен из-за плохих результатов «Краснодара» весной
14:47
Камоцци — об увольнении Ивича: «Один матч не стирает предыдущие результаты»
14:37
Пономарёв — об увольнении Ивича: «В «Краснодаре» с ума сошли, что ли?»
13:52
Тарханов — об увольнении Ивича: «Возможно, эмоциональное решение»
13:37
Синицын: «Три игры после паузы вынесли приговор Ивичу»
13:13
Агент Ленини: «Ивич уволен? Ничего себе, вот это новости»
12:02
Гаджиев: «Назначить Мусаева — это хорошее решение «Краснодара»
11:53
Орещук: «Вообще не понял, что произошло с «Краснодаром»
11:28
Колосков — об отставке Ивича: «Не знаю, как можно уволить такого тренера»
11:00
У «Краснодара» есть три кандидата на замену Ивичу, один из них – иностранец 1
12 Марта
21:46
«Краснодар» нашёл замену Ивичу 4
21:30
Хавбек «Краснодара» Кастаньо: «Ивич не говорил, почему я не играю»
21:17
Балахнин считает, что «Краснодар» где-то недоработал на сборах
20:29
Червиченко: Может, «Краснодар» поверил в себя
17:33
Исаенко: «По тренировкам было заметно, что Олусегун не вписывался»
00:24
Динияр Билялетдинов: «Краснодар» не готов к чемпионству
11 Марта
22:57
Шалимов: Не думаю, что Ивича сейчас уволят
15:14
Баньяц рассказал, мог ли покинуть «Краснодар» зимой
15:01
Орещук предположил, с чем могут быть связаны проблемы «Краснодара»
10 Марта
16:24
Игорь Федотов: «Ивичу стоит предъявлять претензии своим игрокам, а не судьям»
13:20
Пономарёв: «Легионеров «Краснодара» надо палкой бить»
11:48
Орлов — о словах Ивича: «Ну какой заговор? Вся Москва поддерживает «Краснодар» в борьбе с «Зенитом» 1
10:18
Семшов: «Турнирная таблица давила на футболистов «Краснодара»
09 Марта
13:00
Дьяков объяснил, почему «Краснодар» не станет чемпионом России в текущем сезоне
12:37
Чернов объяснил, за счёт чего «Ростов» смог обыграть «Краснодар»
10:32
Ловчев подверг критике игру «Краснодара» после зимнего перерыва в РПЛ
10:14
Глебов — о победе над «Краснодаром»: «Не могу сказать, что нам доставили какие-то неудобства»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» ​Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал» ​«Барселона» задумала вернуть футболиста ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем ​«Реал» хочет продать форварда за 120 млн евро – три клуба проявляют интерес ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне «Барселона» хочет купить нападающего «Ливерпуля», оценённого в 140 млн евро ​Беллингем обратился к фанатам «Реала»
Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
Канарейкин назвал самые интересные пары второго раунда плей-офф КХЛ Экс-теннисист Чесноков жёстко раскритиковал новый лозунг Олимпиады Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Марта
12:55 · Россия. Премьер-лига
Журналист: «Из-за богатства Промес потерял контроль с Землёй»
12:49 · Россия. Премьер-лига
Мостовой хочет в Европу 1
12:37 · Кубок России
Деменко подвёл итоги матча между «Зенитом» и «Динамо»
12:28 · Россия. Премьер-лига
Камоцци высказался о ситуации с Промесом
12:24 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «Ивич очканул в последних матчах «Краснодара» 2
12:18 · Кубок России
Рябчук поделился ожиданиями от предстоящего кубкового матча против «Оренбурга»
12:17 · Россия. Премьер-лига
Генич: «В «Спартаке» доверие к Абаскалю подходит к логической точке»
12:11 · Россия. Премьер-лига
Рябчук оценил первые месяцы, проведённые в «Спартаке»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «Промес - токсичный актив «Спартака»
12:02 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» надеются, что Оганесян ещё поможет команде в текущем сезоне
12:02 · Россия. Премьер-лига
Ловчев высказался об аресте Квинси Промеса в ОАЭ
11:56 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Промес останется одним из лучших игроков «Спартака» в XXI веке»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Деменко высказал мнение о ситуации Промеса
11:42 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: «Хочу попасть на чемпионат Европы в составе сборной Словении»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Ловчев назвал тренера, который может возглавить «Спартак»
Все новости
Рекомендуем