Ивич: «Я уже покинул Россию, но мой тренерский штаб ещё в Краснодаре»

Бывший наставник «Краснодара» Владимир Ивич, который официально был отправлен в отставку 13 марта, сообщил, что его тренерский штаб по-прежнему находится в России.

«Я уже покинул Россию, сразу после матча с «Химками» я улетел к своей семье. Что касается моего штаба, то они пока остаются в России. Сейчас они в Краснодаре», — приводит слова Ивича «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что на место сербского специалиста «Краснодар» назначил Мурада Мусаева, который ранее уже работал в клубе.

Напомним, Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года. После 20 туров текущего розыгрыша чемпионата России «быки» занимают второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 39 набранных очков.