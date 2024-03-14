Шишкин: «В «Спартаке» Карпин думал, что сразу попрёт, и он станет чемпионом»

«В «Спартак» Карпин пришёл без всего, не было лицензии. Наверное, он думал, что сразу попрёт и станет чемпионом. В какой-то степени у него получалось, но всё равно подход не как тренера, а как мотиватора», - поведал Шишкин «Чемпионату».