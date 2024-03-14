Шишкин: «В «Спартаке» Карпин думал, что сразу попрёт, и он станет чемпионом»

Экс-футболист столичного «Спартака» Роман Шишкин поведал об опыте работы с Валерием Карпиным в стане «красно-белых».
«В «Спартак» Карпин пришёл без всего, не было лицензии. Наверное, он думал, что сразу попрёт и станет чемпионом. В какой-то степени у него получалось, но всё равно подход не как тренера, а как мотиватора», - поведал Шишкин «Чемпионату».
В данный момент Карпин занимает пост главного тренера «Ростова». После 20 туров Российской премьер-лиги команда набрала 27 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. «Спартаком» руководит испанец Гильермо Абаскаль. Клуб находится на шестой позиции в РПЛ.
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