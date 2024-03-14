Аршавин: «Спартак» расторгнет контракт с Промесом, и все о нём забудут»

Экс-игрок сборной России, а ныне сотрудник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался касательно будущего нидерландского нападающего Квинси Промеса в московском «Спартаке». Форвард задержан в ОАЭ и может быть экстрадирован на родину.

«Спартак» при таком раскладе расторгнет контракт, и все о Промесе забудут. А сам Промес будет в Нидерландах разбираться со своими проблемами», - поведал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что Промес осужден в Нидерландах на 7,5 лет за нападение с ножом на родственника и контрабанду наркотиков.

В этом сезоне РПЛ форвард забил шесть голов и отдал шесть ассистов в 17 встречах.