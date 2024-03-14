Аршавин вынес приговор по ситуации Промеса

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации форварда московского «Спартака» Квинси Промеса. Нидерландца арестовали в ОАЭ.
«Это конец истории Промеса? Да. Кроме Промеса, для всех это лучшее разрешение проблемы. «Спартаку» не нужно молчать, руководителям не нужно будет говорить, как относятся к тому, что у нас играют осужденные люди», - рассказал Аршавин в эфире на телеканале «Матч Премьер».
Напомним, что в феврале Промеса приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Ранее он также получил тюремный срок на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом.
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