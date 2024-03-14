Аршавин вынес приговор по ситуации Промеса

«Это конец истории Промеса? Да. Кроме Промеса, для всех это лучшее разрешение проблемы. «Спартаку» не нужно молчать, руководителям не нужно будет говорить, как относятся к тому, что у нас играют осужденные люди», - рассказал Аршавин в эфире на телеканале «Матч Премьер».