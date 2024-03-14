Марио Фернандес: «Зенит» - великая команда и будет бороться за Кубок России»

Латераль петербургского «Зенита» Марио Фернандес пообщался с представителями СМИ после победы над московским «Динамо» (2:0) в ответном матче ¼ финала Кубка России.

«Зенит» будет бороться в этом году за Кубок России. Мы относимся к великой команде «Зенит». Стараемся во всех матчах побеждать», - рассказал защитник в беседе с журналистом «Чемпионата».

Напомним, что в первом матче «Динамо» минимально выиграло со счетом 1:0. Таким образом, «Зенит» одолел соперника по сумме двух игр и пробился в полуфинал турнира. Следующий поединок команда Сергея Семака проведет в Премьер-лиге против самарских «Крыльев Советов».