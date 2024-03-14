«Краснодар» быстро нашел замену сербскому специалисту Владимиру Ивичу. На освободившееся место главного тренера «быков» был назначен Мурад Мусаев, который ранее уже работал с командой. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Трудовое соглашение между Мусаевым и «Краснодаром» рассчитано до завершения нынешнего сезона. Ранее Мурад возглавлял команду с 2019 по 2020 год. Его предыдущим местом работы был азербайджанский «Сабах».

«Быки» провально начали весеннюю часть сезона. В трех матчах команда потерпела два поражения и сыграла вничью. По итогам 20 туров Премьер-лиги «Краснодар» занимает второе место в таблице.