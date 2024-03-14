Абаскаль инициировал поездку Промеса в ОАЭ, где нападающего арестовали

Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль был инициатором того, чтобы форвард Квинси Промес прошел зимние сборы с командой в ОАЭ. Об этом информирует телеграм-канал «Дай ударить».

Как отмечает источник, испанский специалист уверял боссов столичного клуба в том, что присутствие нидерландца на сборах необходимо.

Напомним, что Квинси не смог улететь вместе с командой в Москву. Нидерландца задержали в аэропорту Дубая. Он по-прежнему находится на территории ОАЭ.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Промес сыграл 17 поединков. В активе форварда шесть забитых мячей и шесть голевых передач.