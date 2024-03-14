Еремич: «Не удивлён уходу Ивича, потому что знаю, кто хозяин «Краснодара»

Известный агент из Сербии Срджан Еремич высказался об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

По словам Еремича, увольнение соотечественника не стало для него сюрпризом, так как он знает владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

«Я удивлён и не удивлён уходу Ивича. Но кто платит, тот и заказывает музыку. Знаю, кто хозяин «Краснодара» и кто генеральный директор», — приводит слова агента «РБ Спорт».

После 20 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. От первого «Зенита» «быки» сейчас отстают на один балл.