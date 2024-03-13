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Личка — об увольнении Ивича из «Краснодара»: «Большой сюрприз»

13 Марта 2024 • 23:40 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
30.03 16:00

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об увольнении главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«За год работы Ивича «Краснодар» забивал голы, лидировал в чемпионате и играл хорошо. Для меня отставка Ивича — большой сюрприз, я не ожидал, что он может быть уволен», — приводит слова чешского специалиста издание Sport24.

Ранее сообщалось, что «быков» может возглавить Мурад Мусаев, который уже руководил краснодарским клубом.

Напомним, что в последних трёх играх «Краснодар» не смог одержать ни одной победы, один раз закончив матч вничью.

После 20 туров команда располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, коллектив заработал 39 очков.


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва РПЛ Владимир Ивич Марцел Личка ещё теги

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