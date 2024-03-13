Якубко сомневается в том, что Промес вернётся на футбольное поле

Вечером 13 марта стало известно, что форварда «Спартака» Квинси Промеса поместили в тюрьму ОАЭ, а прокуратура Нидерландов добивается экстрадиции футболиста на родину и выпустила в связи задержанием Квинси официальное заявление.

Мартин Якубко, бывший форвард московского «Динамо» и пермского «Амкара» полагает, что больше после таких новостей Промеса футбольный мир на поле не увидит.

«Если человек начудил, совершил плохое - должен нести ответственность. Не знаю деталей дел, суды были не просто так. Жалко его, очень хороший футболист. И как человека жалко. Я видел его отличным игроком, но он иногда вёл себя некрасиво по отношению к соперникам», - говорит Якубко телеканалу «Матч ТВ», добавляя, что теперь Промес вряд ли появится на футбольном поле в качестве профессионального футболиста.

В Нидерландах Квинси грозит срок в семь с половиной лет тюрьмы.

Промеса арестовали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов