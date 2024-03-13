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Губерниев — о Промесе: «Преступник должен сидеть в тюрьме»

13 Марта 2024 • 23:29 Комментировать

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов.

Эксперт отметил, что вряд ли арестованный футболист сейчас несёт какую-то ценность, если только для тюремной команды.

«В прошлом году от греха подальше не возили. Без Квинси «Спартак» в двух матчах забил ровно ноль. Руководителям «Спартака» - салют… А преступник должен сидеть в тюрьме», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что прокуратура Нидерландов приговорила 32-летнего футболиста к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду запрещённых веществ и нападения на двоюродного брата. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев Квинси Промес ещё теги
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