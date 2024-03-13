Панков: «Мурад Мусаев возглавил «Краснодар»

В «Краснодаре», пока неофициально, определились со сменщиком уволенного Владимира Ивича.

Как сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков, с клубом подписал контракт Мурад Мусаев, ранее уже возглавлявший «быков». Это было в 2019-2020 годах, при Мусаеве «Краснодар» впервые в истории сыграл в Лиге чемпионов. Затем с 2021 по 2024 годы Мусаев работал в Азербайджане, возглавляя бакинский «Сабах». О сроке контракта специалиста со старым-новым клубом пока не сообщается.

Напомним, об увольнении Ивича из «Краснодара» стало известно утром 13 марта. При сербе «быки» провалили первые два весенних тура в РПЛ и вылетели из Кубка России.

Официальные соцсети «Краснодара» о назначении Мусаева пока молчат.