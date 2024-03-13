Адвокат Добровинский – о Промесе: «Это конечная станция, теперь его экстрадируют»

Адвокат Александр Добровинский теперь не сомневается, что Квинси Промеса, форварда московского «Спартака» точно экстрадируют на родину, где ему грозят семь с половиной лет тюрьмы.

«Можно сказать, для Промеса – конечная станция и его выдадут Нидерландам. Не просто же так заседание суда по его делу перенесли, в Дубае ждали документы от Нидерландов для последующего задержания и экстрадиции», - говорит Добровинский телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, в среду сообщалось, что Промес помещён в тюрьму ОАЭ при содействии правоохранительных органов Эмиратов и Нидерландов. А ещё прокуратура Нидерландов официально выпустила заявление об аресте Квинси.

Как добавил Добровинский, семь с половиной лет тюрьмы для Промеса могут увеличить за неявку в суд.

«Это проявление неуважения. А «Спартак» совершил огромную ошибку, взяв его на сборы», - добавляет Добровинский.