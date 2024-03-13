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Прокуратура Нидерландов выпустила заявление об аресте Промеса официально

13 Марта 2024 • 22:27 Комментировать (2)

Прокуратура Нидерландов выпустила официальное заявление о том, что 32-летний форвард московского «Спартака» Квинси Промес арестован. На родине нидерландцу грозит тюремный срок в семь с половиной лет.

«После конструктивного сотрудничества властей ОАЭ и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве. Арест был произведен на основании «красного уведомления», выпущенного Нидерландами. Нидерланды будут требовать его экстрадиции. По сообщениям различных СМИ, арестованный жил в роскошном отеле в Дубае. Однако он был взят под стражу благодаря усилиям властей обеих стран. В настоящее время невозможно предоставить дополнительную информацию во избежание срыва текущего расследования», - гласит официальный сайт прокуратуры Нидерландов.

Ранее сообщалось о том, что Промеса поместили в тюрьму в ОАЭ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес
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Комментарии (2) Все комментарии
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TEREX
13 Марта 2024 в 22:35
а чЁ с ближайшым караванам ни магли иво атправить..)) абизатильна масалЁтам литеть..)) пириадели иво бидуинам и пущай чирис пустыню качуит..))
ингерман
13 Марта 2024 в 22:31
ай дундук надыть была у пески падаваца а не сидеть у гаршке как мубАрэк.. там тащсухав па-любасу чериз трубу бы вытащив.. А-ха-ха-ха! )))
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