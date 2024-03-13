Прокуратура Нидерландов выпустила официальное заявление о том, что 32-летний форвард московского «Спартака» Квинси Промес арестован. На родине нидерландцу грозит тюремный срок в семь с половиной лет.

«После конструктивного сотрудничества властей ОАЭ и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве. Арест был произведен на основании «красного уведомления», выпущенного Нидерландами. Нидерланды будут требовать его экстрадиции. По сообщениям различных СМИ, арестованный жил в роскошном отеле в Дубае. Однако он был взят под стражу благодаря усилиям властей обеих стран. В настоящее время невозможно предоставить дополнительную информацию во избежание срыва текущего расследования», - гласит официальный сайт прокуратуры Нидерландов.

Ранее сообщалось о том, что Промеса поместили в тюрьму в ОАЭ.