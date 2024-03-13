Промеса арестовали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов, он находится в тюрьме

Квинси Промеса, форварда московского «Спартака», который не может вылететь в Россию из ОАЭ, арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, футболист прямо сейчас находится под стражей в Дубае в тюрьме. Нидерландская сторона требует экстрадировать Квинси в его родную страну. Там его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы.

Напомним, что Промес не смог вылететь в Россию из ОАЭ после окончания зимних сборов «Спартака». Причина в том, что Квинси покинул место ДТП, но, по информации Дмитрия Егорова, дело завершилось лишь денежным штрафом для спартаковца.