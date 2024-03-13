«Сочи» представил форму салатового цвета

«Сочи», клуб РПЛ представил новую форму – она раскрашены в салатовые цвета. В своём телеграм-канале клуб опубликовал видео с Саулем Гуарирапой, зимним новичком «Сочи», который забивает с пенальти, а после облачается в новый комплект, выполненный в схожем стиле с некогда резервной формой «Барселоны».

Отмечается, что новая форма – кубковая. Ведь именно завтра сочинцы будут играть против «СКА-Хабаровска» в Пути регионов Кубка России.

Напомним, что в двух стартовых матчах весны команда Роберта Морено два раза сыграла вничью. Сначала с «Балтикой» (0:0) в гостях, а потом с «Локомотивом» - также в гостях (2:2).