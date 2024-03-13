Алдонин предположил, почему «Краснодар» уволил Ивича

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара». Кубанский коллектив объявил об увольнении тренера утром 13 марта.

По мнению эксперта, Ивич проделал хорошую работу в краснодарской команде.

«Если ориентироваться только на трех неудачных матчах команды, то у руководства «Краснодара» преобладают эмоции, но нужно знать внутреннюю кухню», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Эксперт предположил, что уход Ивича может быть связан со слухами о московском «Спартаке», который ведет активные поиски нового тренера.

Ранее появилась информация, что новым главным тренером «Краснодара» станет Мурад Мусаев.