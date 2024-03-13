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Алдонин предположил, почему «Краснодар» уволил Ивича

13 Марта 2024 • 21:41 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
30.03 16:00

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара». Кубанский коллектив объявил об увольнении тренера утром 13 марта.

По мнению эксперта, Ивич проделал хорошую работу в краснодарской команде.

«Если ориентироваться только на трех неудачных матчах команды, то у руководства «Краснодара» преобладают эмоции, но нужно знать внутреннюю кухню», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Эксперт предположил, что уход Ивича может быть связан со слухами о московском «Спартаке», который ведет активные поиски нового тренера.

Ранее появилась информация, что новым главным тренером «Краснодара» станет Мурад Мусаев.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Евгений Алдонин Владимир Ивич ещё теги

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