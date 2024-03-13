Булыкин считает, что Мусаев является не самым лучшим вариантом для «Краснодара»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на слухи о том, что «Краснодар» может пригласить Мурада Мусаева на пост главного тренера команды.

Ранее российский клуб принял решение уволить Владимира Илича.

«Я считаю, что Мурад Мусаев является не самым лучшим вариантом для «Краснодара». Тут больше всего зависит от того, какую стратегию хочет выбрать клуб», — приводит слова бывшего футболиста издание «Чемпионат».

Также Булыкин заявил, что ему обидно за краснодарский клуб. По его мнению, «быки» с таким стадионом и инфраструктурой должны чаще радовать своих болельщиков.

Напомним, что в последних трёх играх «Краснодар» не смог одержать ни одной победы, один раз закончив матч вничью. После 20 туров команда располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, коллектив заработал 39 очков.