Ишков заявил, что «Урал» преодолел чёрную полосу

Вечером 13 марта екатеринбургский «Урал» победил столичную «Родину» в Пути регионов Кубка России и выбил московскую команду Мелбет-Первой лиги из турнира. Победы уральцы добились в серии пенальти после ничьей по итогу двух таймов.

Илья Ишков, молодой талант «Урала» предположил, что эта победа ознаменовала конец чёрной полосы неудач команды.

«Нам нужно было победить, болельщикам, которые приехали и дали нам уверенность – огромное спасибо. Позади ли чёрная полоса? Да», - заключил Ишков в диалоге с телеканалом «Матч ТВ».

Первые два матча весны в РПЛ «Урал» проиграл – сначала «Ахмату» в гостях (0:1), а потом «Зениту» дома (1:4).