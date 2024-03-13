Раскрыта реакция игроков «Краснодара» на увольнение Ивича

Сергею Галицкому хватило трёх весенних матчей «Краснодара», чтобы принять решение о смене тренера. Владимир Ивич оставил пост после того, как команда в трёх играх не одержала ни одной победы. В итоге «быки» потеряли первое место в Премьер-лиге и вылетели из Кубка России.

Теперь появилась информация о том, как футболисты «Краснодара» отреагировали на увольнение Ивича.

«Игроки поддерживали тренера, поэтому его отставку не поняли, были очень сильно удивлены», - комментарий источника приводит «Чемпионат».

Другой источник отметил, что футболистам «Краснодара» нравилось работать под руководством Ивича, и они получали удовольствие от игры.

Следующий матч «Краснодар» проведёт через две с половиной недели – против «Локомотива».

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