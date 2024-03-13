Тарханов: «Не понимаю решение Галицкого»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

— Как думаете, почему уволили Ивича?

— Может, произошел какой-то конфликт. Всего мы не знаем. По спортивным причинам Ивич не заслуживал увольнения. Да, вылетел из Кубка. Ну и что? За медали же будет бороться.

— Чемпионскую интригу можем хоронить?

— Подождите. Мы пока даже не знаем, кто придет в «Краснодар».

— Пишут, что придет Мусаев.

— Тем более. Мурад хорошо знает команду. Ближайшие игры покажут расклад сил. Хотя я не понимаю решение Галицкого в любом случае.

После 20 туров «Краснодар» располагается на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Отставание «быков» от лидирующего «Зенита» составляет один зачетный балл.