Ивич вошёл в историю «Краснодара» с уникальным рекордом

Владимир Ивич покинул «Краснодар», но останется в истории команды, как минимум, на ближайшее время.

Сербский специалист работал в России с января 2023 года и провёл у руля «Краснодара» 48 матчей. Интересно, что меньше его на посту тренера «быков» проработали Александр Сторожук (35 матчей) и Виктор Гончаренко (25 матчей). Рекордсменом команды является Олег Кононов, южане под его руководством провели целых 1129 дней (3 года).

Однако, лишь Ивич показал наивысший результат по количеству очков за матч в среднем – 1,92. По этому показателю сербский тренер стал лучшим в истории клуба. Лишь при Кононове команда набирала по 1,88 очков.