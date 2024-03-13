Кассьерра не забил лишь в одном из последних восьми официальных матчей

В матче Кубка России в Пути РПЛ между питерским «Зенитом» и московским «Динамо» забит быстрый гол. На 13-й минуте это сделал голеадор питерцев Матео Кассьерра.

Любопытно, но после этого гола у Кассьерры насчитывается всего лишь один матч из последних восьми официальных, в котором легионер не забивал – против «Спартака» в 19 туре РПЛ (0:0). В других семи последних матчах официального уровня Кассьерра оформлял гол хотя бы раз.

Следить за текстовой трансляцией поединка «Зенита» и «Динамо» можно на нашем портале. Впереди питерцы, 1:0. В первой встрече, что прошла в Москве в ноябре прошлого года, минимально победило «Динамо».