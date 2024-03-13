Бывший нападающий грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лаихиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

- Истинные причины отставки Ивича мы вряд ли узнаем. Можем о них только догадываться. Я не думаю, что причиной стали результаты «Краснодара» в трёх последних матчах (двух в чемпионате и одном кубковом). Не считаю, что Сергей Николаевич принял решение уволить Ивича именно по их итогам. Не знаю, насколько достоверна просочившаяся в прессу информация, что Ивича предлагали «Спартаку». Я думаю, ни одному руководителю клуба не понравится, что его тренера предлагают в другую команду. В таком случае я понимаю Галицкого. Если это правда, то держать такого тренера в команде я не вижу смысла.

Вторая причина, как я уже говорил раньше, заключается в том, что не все иностранные специалисты могут хорошо подготовить команду в период долгого простоя между первой и второй частями чемпионата. Многие иностранцы на этом погорели. Сейчас мы можем видеть, что и «Спартак» неудачно вступил в весеннюю часть сезона, и «Краснодар» тоже. Справедливости ради скажу, что усиление, которое требовалось «Краснодару» в эту паузу, качественно не было сделано. Возможно, поэтому «Краснодар» и просел немножко в этих матчах, – сказал Лахиялов.