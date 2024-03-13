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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» победил в гостях впервые с августа

13 Марта 2024 • 20:37 Комментировать
Родина Москва
1:1
Урал

Вечером среды екатеринбургский «Урал» смог в серии пенальти добиться успеха в игре с «Родиной». Основное время матча Пути регионов Кубка России завершилось ничьей (1:1), но в послематчевых 11-метровых ударах удачливее были уральцы.

Любопытно, что последняя победа «Урала» на чужом поле в этом сезоне была более полугода назад – в игре с «Балтикой» в рамках РПЛ, а дата этой игры была – 20 августа (1:0).

С тех пор «шмели» победили в официальных матчах всего лишь два раза – по разу в Кубке России на групповом этапе и в РПЛ. Но обе этих победы были добыты дома.

В Премьер-лиге уральский коллектив идёт в зоне стыковых матчей на 13 месте и обладает скудным очковым запасом в 19 пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал

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