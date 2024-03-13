«Урал» победил в гостях впервые с августа

Вечером среды екатеринбургский «Урал» смог в серии пенальти добиться успеха в игре с «Родиной». Основное время матча Пути регионов Кубка России завершилось ничьей (1:1), но в послематчевых 11-метровых ударах удачливее были уральцы.

Любопытно, что последняя победа «Урала» на чужом поле в этом сезоне была более полугода назад – в игре с «Балтикой» в рамках РПЛ, а дата этой игры была – 20 августа (1:0).

С тех пор «шмели» победили в официальных матчах всего лишь два раза – по разу в Кубке России на групповом этапе и в РПЛ. Но обе этих победы были добыты дома.

В Премьер-лиге уральский коллектив идёт в зоне стыковых матчей на 13 месте и обладает скудным очковым запасом в 19 пунктов.