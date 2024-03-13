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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хосонов заявил, что «Химки» стопроцентно готовы к РПЛ

13 Марта 2024 • 20:17 Комментировать

Хетаг Хосонов, один из полузащитников подмосковных «Химок» заявил, что его клуб уже готов к возвращению в РПЛ. Это показала прекрасным образом вчерашняя победа химчан над «Краснодаром» в Кубке России, уверен хавбек.

«Мы готовы стопроцентно и это видно по ребятам и по тому, с каким желанием мы выходим на игру. Но надо еще доказывать в следующих играх. Мы показали, что может сыграть с любой командой», - говорит Хосонов телеканалу «Матч ТВ».

«Химки» по итогу 22 туров Мелбет-Первой лиги единолично возглавляют турнирную таблицу. В активе у подмосковной команды – 42 очка, отрыв от второго места – два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Хетаг Хосонов
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