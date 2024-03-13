Хосонов заявил, что «Химки» стопроцентно готовы к РПЛ

Хетаг Хосонов, один из полузащитников подмосковных «Химок» заявил, что его клуб уже готов к возвращению в РПЛ. Это показала прекрасным образом вчерашняя победа химчан над «Краснодаром» в Кубке России, уверен хавбек.

«Мы готовы стопроцентно и это видно по ребятам и по тому, с каким желанием мы выходим на игру. Но надо еще доказывать в следующих играх. Мы показали, что может сыграть с любой командой», - говорит Хосонов телеканалу «Матч ТВ».

«Химки» по итогу 22 туров Мелбет-Первой лиги единолично возглавляют турнирную таблицу. В активе у подмосковной команды – 42 очка, отрыв от второго места – два балла.