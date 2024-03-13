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Червиченко: «Галицкий ещё долго будет жалеть об отставке Ивича» эксклюзив

13 Марта 2024 • 20:15 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
30.03 16:00

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

— Сегодня уволили тренера «Краснодара» Ивича. Российский футбол на завтрак, обед и ужин питается безумствами?

— Еще и ночью встает пожрать втихаря. Честно говоря, я был шокирован новостью об Ивиче. Бред какой-то. Я не припоминаю, чтоб команда, которая лидировала весь первый отрезок чемпионата, уволила тренера, который немного оступился. Такое же со всеми происходит. Даже с грандами. Галицкий еще долго будет жалеть о своем решении.

— С чем связываете отставку серба?

— Слухи часто отправляли его в «Спартак». Может, связано с этим. Но в любом случае это очень экстравагантный и непонятный шаг со стороны Галицкого. Может, нам попозже что-то объяснят, но пока это все не очень поддается здравому смыслу.

— Даже пресс-релиз очень холодный получился. Спасибо и до свидания.

— Я и говорю. Вряд ли это связано с тем, что «Краснодар» просто вылетел из Кубка. Какие-то горячие эмоции как у Отелло и Дездемоны.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Андрей Червиченко Сергей Галицкий Владимир Ивич ещё теги

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