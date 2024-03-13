Шишкин — об увольнении Ивича: «Работать с Галицким очень непросто»

Экс-игрок «Краснодара» Роман Шишкин поделился мнением об увольнении наставника «быков» Владимира Ивича.
Бывший футболист признался, что был удивлён решением руководства клуба. По его мнению, специалист в «Краснодаре» выстроил очень хорошую команду, которая добивалась результата, чувствовался баланс в игре.
Также Шишкин высказался о владельце «быков» Сергее Галицком.
«Работать с Сергеем Николаевичем очень непросто: и в качестве тренера, и в качестве игрока, и в качестве сотрудника», — цитирует Романа издание «Чемпионат».
Напомним, что в последних трёх играх «Краснодар» не смог одержать ни одной победы, один раз закончив матч вничью. После 20 туров команда располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, коллектив заработал 39 очков.
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