Корнеев назвал трёх лучших игроков РПЛ

Игорь Корнеев, который в своё время занимал пост спортивного директора «Зенита», отреагировал на мнения о том, что атакующий полузащитник «Динамо» Бителло является лучшим игроком Российской премьер-лиги.

«У меня три претендента на этот титул – Бителло, Тюкавин и Кордоба», - цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

Любопытно, что Корнеев не включил в тройку представителей «Зенита». Питерцы сейчас лидируют в Премьер-лиге – они могут стать чемпионами шестой год подряд.

В среду «Зенит» и «Динамо» проведут ответный кубковый матч. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.