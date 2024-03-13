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Выстрелил себе в ногу: «Краснодар» уволил Ивича, запустив процесс саморазрушения

13 Марта 2024 • 20:13 Комментировать (1)

До конца не верилось, что слухи о возможном увольнении Владимира Ивича правдивы. Тем не менее в среду «Краснодар» объявил о разрыве отношений с наставником. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» с трудом находит слова для объяснения произошедшего.

Вряд ли дело в результатах

Формально поводом для увольнения Владимира Ивича стали неудачные результаты после возобновления чемпионата. «Краснодар» в двух турах набрал одно очко, опустившись с первого на второе место. Вдобавок к этому «быки» вылетели из Кубка страны. И всё же сложно поверить, что именно результаты стали причиной для расставания.

В конце концов «Краснодар» идёт вторым в чемпионате! Это лучший результат в истории клуба. При этом «быки» имеют реальные шансы побороться за чемпионство. «Краснодар» всего на один балл отстаёт от «Зенита», имея впереди домашнюю игру с питерцами. В такой ситуации уволить главного тренера – это безумие.

Судя по всему, нынешние результаты стали скорее поводом для увольнения. Кажется, благодаря результатам Ивич получил вес в клубной иерархии, что кому-то не понравилось. Есть ощущение, что вредить сербу стали ещё зимой. Как ещё объяснить проваленную трансферную кампанию? «Краснодар» шёл первым, но не получил нормального усиления, а ещё клуб не сумел удержать Ильзата Ахметова, отдав его прямому конкуренту «Зениту». Понятно, что у хавбека были прописаны отступные, но есть ощущение, что «быки» даже не попробовали удержать хавбека, лишь усложнив жизнь своему наставнику. Тот факт, что Ивич не получал поддержки от руководства, был заметен.

Что ждёт «Краснодар»?

Честно говоря, нет веры, что теперь «Краснодар» сможет побороться за чемпионство. В России редко случается, чтобы наставник, принявший команду по ходу сезона, смог выиграть чемпионат. Однако дело даже не в этом. Если Ивич, который стал давать результат, не получил поддержки клуба, то почему другой тренер, которому это будет по плечу, её получит?

Кроме того, кандидаты, озвучиваемые в прессе, не выглядят теми специалистами, которые способны добиться результата. Старожук и Мусаев в «Краснодаре» уже были, а вот большого успеха не было. Кандидатура Николая Писарева вызывает лишь улыбку (вспомним его потуги на уровне Премьер-лиги). Талалаев тоже пока не выглядит тренером, который готов брать золотые медали в борьбе с «Зенитом», да и с его характером в «Краснодаре» будет непросто.

Однако симптоматично, что с работой на юге не связывают Станислава Черчесова – одного из самых статусных тренеров страны как ни крути. Видимо, его амбиции «Краснодару» не нужны.

Ивич возглавит «Спартак»?

После увольнения из «Краснодара» новости о назначении Ивича в «Спартак» заиграли новыми красками. А точно ли «красно-белые» рассматривали серба? Не было ли это использованием «тактики Абаскаля», когда «представители»

 Ивича забрасывали в прессу слухи об интересе, чтобы намекнуть «Краснодару» на способности тренера?

Однако в целом приход Ивича в «Спартак» не выглядит чем-то удивительным. Серб проделал хорошую работу в «Краснодаре», навязал борьбу «Зениту». При этом возможности москвичей больше, да и аэропорт в столице открыт, что позволит экономить силы при выездных встречах.

Даже если не «Спартак», то Ивич вполне может в будущем найти работу в России, ведь рано или поздно в каком-то клубе пост наставника освободиться. Серб, проверенный нашей лигой, будет интересным кандидатом.

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
13 Марта 2024 в 20:59
пост наставника освободиться
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