Орлов прокомментировал уход Ивича из «Краснодара»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об отставке Владимира Ивича с должности главного тренера «Краснодара».

«Трудно рассуждать об отставке Ивича, не зная, что между ним и Галицким произошло. Конечно, я удивлён. Если «Краснодар» неважно подготовился к возобновлению сезона – а на это очень похоже – они же не изменят сейчас ничего. Это очень сложно», - цитирует Орлова «Чемпионат».

Орлов отметил, что отставка Ивича усложняет для «Краснодара» задачу в борьбе за титул чемпиона России.

Стоит сказать, что «Краснодар» на текущий момент занимает в турнирной таблице Премьер-лиги второе место. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт всего лишь на один зачётный балл.

Ближайшим соперником «Краснодара» будет «Локомотив». Игра пройдёт в конце марта.

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