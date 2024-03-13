Ивич после увольнения: «Не могу говорить о последних событиях»

В среду было объявлено об уходе Владимира Ивича с должности главного тренера «Краснодара». Сербский специалист ответил на вопрос, стали ли последние события сюрпризом для него.

«Не могу говорить о последних событиях», - цитирует Ивича «РБ Спорт».

Владимир Ивич покинул «Краснодар» после вылета команды из Кубка России. Во вторник вечером «быки» проиграли «Химкам» со счётом 0:2. Несколькими днями ранее краснодарцы опустились с первого места в турнирной таблице Премьер-лиги на второе.

Следующий матч «Краснодар» проведёт в конце марта – против «Локомотива» на выезде.

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