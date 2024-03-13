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«Краснодар» сенсационно уволил Ивича: собрали самые яркие комментарии

13 Марта 2024 • 19:49 Комментировать

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении главного тренера Владимира Ивича. В российских СМИ после этой новости различные футбольные эксперты пришли к выводу, что у специалиста возник конфликт с руководством. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вам самые яркие комментарии на этот счёт.

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что эта отставка не выглядит футбольной. По мнению футболиста, в «Краснодаре» что-то произошло, а причину мы узнаем позже, так как такую информацию будет сложно скрыть.

Не требующий представления Александр Мостовой вообще в недоумении, почему команда, которая борется за чемпионство, убирает тренера. «Как вообще Ивича можно было убрать? Это максимально странная отставка. Я когда увидел, то просто в шоке был», — сказал эксперт.

В «Зените» тоже отреагировали на отставку, но своеобразно. Так, Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, сказал, что «мы не бабушки у подъезда».

Даже помимо футбольных экспертов в стороне не остался и игрок «Краснодара» полузащитник Никита Кривцов. В телеграм-канале он написал, что отставка стала неожиданной для команды.

Остальные комментарии на тему ухода Ивича из «Краснодара» можно прочитать здесь.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Алексей Медведев Дмитрий Булыкин РПЛ Владимир Ивич ещё теги
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