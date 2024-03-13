Нахушев не исключает крах «Краснодара» после увольнения Ивича

Руслан Нахушев, бывший игрок «Краснодара» предрекает «быкам» не самые лучшие перспективы после того, как клуб уволил Владимира Ивича, главного тренера. При нём «Краснодар» практически без помарок провёл первую часть сезона и закрепился перед зимним перерывом на первом месте.

«Команду смена тренера может и встряхнуть, но также клуб может и совсем провалиться. Похоже на ситуацию, когда Славолюб Муслин был уволен до конца за несколько туров – и команда посыпалась. Только время покажет, правильное ли это решение», - говорит Нахушев в диалоге с «Чемпионатом».

Главным кандидатом на смену Ивича в «Краснодаре» является Мурад Мусаев, который ранее уже работал у руля южан.

Стало известно, когда Мусаев возглавит «Краснодар»