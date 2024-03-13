Орещук: «После увольнения Ивича «Краснодар» снова в гонке»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

— Сейчас уволить Ивича – это безумие?

— По сути да, по формулировке – нет. Команда шла в лидерах всю осень, показывала хороший футбол. Оступился три раза и до свидания? Так не делается. Я люблю системных руководителей. Типо Соловьёва в «Динамо». Всегда надо давать шанс исправиться. А тут три неудачных матча – и сразу на выход. Непонятное решение. Если сделали так, то объясните.

— То есть вы не связываете это просто с тремя матчами без побед?

— Видимо, внутри клуба был конфликт и нарыв, который сейчас лопнул. Дело точно не в трех играх. Теперь тяжело будет звать в клуб иностранцев, если с ними так поступают. Тогда давайте делать ставку на россиян.

— Теперь можем закопать интригу в РПЛ?

— Нет. Смена тренера как раз может дать команде встряску. После увольнения Ивича «Краснодар», наоборот, в гонке. Такое решение не убило «Краснодар», а наоборот возвысило. Здесь точно не футбольная история, а дело в команде.

После 20 туров «Краснодар» занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на один балл.