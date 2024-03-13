Корнеев: «Педро – очень талантливый вингер, у него есть всё для этой позиции»

Игорь Корнеев, бывший тренер сборной России оценил форму Педро – зимнего новичка питерского «Зенита». По мнению Корнеева, Педро обладает всем, чтобы стать талантливым вингером.

«У него есть почти всё для этой позиции — техника, скорость, умение обыграть один в один. И есть конкретика, что очень важно для его возраста! У него правильный спортивный менталитет», - говорит Корнеев для «Спорт-Экспресса».

Эксперт добавил, что Педро – это по-хорошему наглый футболист. Приобретение вполне можно назвать добротным.

Педро перебрался в «Зенит» минувшей зимой. Его прошлым клубом был известный бразильский коллектив «Коринтианс». Молодому футболисту всего лишь 18 лет.