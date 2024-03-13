Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юшин забил бывшему клубу в первые минуты игры «Родины» и «Урала»

13 Марта 2024 • 18:29 Комментировать
Родина Москва
1:2
Урал
пенальти

В эти минуты в рамках Пути регионов Кубка России встречаются столичная «Родина» и екатеринбургский «Урал». Привлёкшее к себе внимание событие в игре состоялось уже на седьмой минуте.

Дело в том, что Александр Юшин, бывший игрок атаки «Урала» забил своей бывшей команде. Притом, что из «Урала» Юшин перебрался в «Родину» совсем недавно – минувшей зимой. В екатеринбургском клубе от игрока отказались.

Теперь «Родина» ведёт после отличного начала, 1:0, а «Урал» рискует создать себе проблемы в очередном официальном матче после возобновления сезона. Следить за игрой в формате текстовой трансляции можно на нашем портале.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Родина Москва Александр Юшин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Марта
18:29
Юшин забил бывшему клубу в первые минуты игры «Родины» и «Урала»
17:30
«Родина» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 1
02:09
Родина - Урал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
12 Марта
18:26
Прогноз на точный счёт матча Родина — Урал Кубка России — 13 марта 2024
12:28
Ставка и прогноз на матч Родина — Урал Кубка России — 13 марта 2024
11 Марта
13:31
Назначен судья на матч «Зенит» - «Динамо»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОДИНА МОСКВА УРАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой «Спартак» проведёт переговоры с новым тренером - известно имя Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» ​«Барселона» задумала вернуть футболиста ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Марта
20:27 · Кубок России
Личка: «У «Зенита» на скамейке сидят ещё три «собаки», которые умеют забивать голы»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Рябчук: После конкуренции с Марсело меня тяжело чем-то напугать
20:21 · Кубок России
Личка объяснил отсутствие в составе Дасы и Макарова
20:17 · Россия. Премьер-лига
Хосонов заявил, что «Химки» стопроцентно готовы к РПЛ
20:15 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Галицкий ещё долго будет жалеть об отставке Ивича» эксклюзив
20:15 · Кубок России
Семак: «На сегодняшний день это оптимальный состав»
20:14 · Россия. Премьер-лига
Шишкин — об увольнении Ивича: «Работать с Галицким очень непросто»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Корнеев назвал трёх лучших игроков РПЛ
20:10 · Кубок России
«Урал» переиграл «Родину» в серии пенальти
20:07 · Россия. Премьер-лига
Рябчук — о Португалии: «Когда дети только начинают ходить, в их жизни сразу появляется мяч»
20:06 · Россия. Премьер-лига
Орлов прокомментировал уход Ивича из «Краснодара»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Ивич после увольнения: «Не могу говорить о последних событиях»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Обляков поблагодарил болельщиков ЦСКА за атмосферу на стадионе
19:49 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» сенсационно уволил Ивича: собрали самые яркие комментарии
19:45 · Кубок России
«Зенит» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
Все новости
Рекомендуем