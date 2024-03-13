Юшин забил бывшему клубу в первые минуты игры «Родины» и «Урала»

В эти минуты в рамках Пути регионов Кубка России встречаются столичная «Родина» и екатеринбургский «Урал». Привлёкшее к себе внимание событие в игре состоялось уже на седьмой минуте.

Дело в том, что Александр Юшин, бывший игрок атаки «Урала» забил своей бывшей команде. Притом, что из «Урала» Юшин перебрался в «Родину» совсем недавно – минувшей зимой. В екатеринбургском клубе от игрока отказались.

Теперь «Родина» ведёт после отличного начала, 1:0, а «Урал» рискует создать себе проблемы в очередном официальном матче после возобновления сезона. Следить за игрой в формате текстовой трансляции можно на нашем портале.