В «Браге» заявили, что клуб не получал обращений от «Спартака» по Жорже

В «Браге» заявили, что не получали предложений по главному тренеру клуба Артуру Жорже от московского топ-клуба.

«Спартак» официально пока не обращался в «Брагу» насчет возможного приглашения главного тренера Артура Жорже», - пишет Bobsoccer со ссылкой на источник, близкий к португальскому клубу.

Артура Жорже, рулевого «Браги» в последние дни активно связывают с московским «Спартаком». Дело в том, что после поражения «красно-белых» от «Факела» активизировались слухи по поводу возможного ухода из клуба Гильермо Абаскаля, молодого испанского тренера.

Более подробно наше сетевое издание писало о возможном преемнике Абаскаля здесь.