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Булыкин уверен, что увольнение Ивича не связано со спортивными результатами

13 Марта 2024 • 18:11 Комментировать

Дмитрий Булыкин, бывший российский нападающий уверен, что увольнение Владимира Ивича из «Краснодара» носит более глубокий характер, а не завязано только на том, что команда плохо начала футбольную весну.

«С футбольной точки зрения ещё можно было бы дать тренеру две-три игры, исправить ситуацию он мог. Почему так всё произошло? Думаю, это не связано со спортивными показателями, а уже с более скрытыми», - делится Булыкин для Vprognoze.ru.

В минувший вторник, 12 марта «Краснодар» сенсационно вылетел из Кубка России, проиграв «Химкам» Андрея Талалаева (0:2). На следующее утро «Краснодар» объявил об увольнении серба. По слухам, новым тренером «быков» станет Мурад Мусаев.

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