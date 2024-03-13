Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Как вообще Ивича можно было убрать? Это максимально странная отставка. Я когда увидел, то просто в шоке был. «Краснодар» впервые в истории борется за первое место, и вдруг убирают тренера. Это выглядит очень странно, но такие реалии. Все делают так, как нравится определенным людям. Делают хайп, как сейчас модно говорить. Не думаю, что «Краснодар» сейчас упадет, но в любом случае увольнение непонятное. Будет смешно, если они выиграют в следующем матче, и начнут говорить, что это без Ивича команда так заиграла. Это, конечно, вообще бред. На самом деле от тренера зависит не так много, как кажется многим болельщикам.

Ивич - один из самых лучший в российской лиге людей именно по-футбольному. Он вел себя всегда корректно. Команда при нем играла здорово. Никогда ведь «Краснодар» не боролся за чемпионство. Такого никогда не было, а его убирают. Ивич в «Спартаке»? Это было бы интересно. Теперь Владимир без команды. Можно его взять в «Спартак», - сказал Мостовой.