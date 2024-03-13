Аршавин прокомментировал решение Галицкого уволить Ивича

В среду «Краснодар» объявил об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера. Произошло это после вылета команды из национального кубка вследствие поражения от «Химок» с результатом 0:2.

Комментарий по поводу решения владельца «Краснодара» Сергея Галицкого дал известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин.

«Отставка неожиданна, команда находится всего в одном очке до первого места. Одно очко – это не такое большое отставание, и всё можно было исправить. Что касается игры и результата, то, я думаю, Сергей Николаевич готов был бы потерпеть, если бы ему привезли чемпионство в конце сезона», - цитирует Аршавина «РБК Спорт».

Ранее появлялась информация о том, что вернуться на тренерский мостик «Краснодара» может Мурад Мусаев. По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», о назначении Мусаева должно быть объявлено до конца текущей недели.

Напомним, что «Краснодар» в трёх весенних матчах один раз сыграл вничью и дважды проиграл.

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