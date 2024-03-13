Известный в прошлом футболист Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних новостях.

- Как вы отнеслись к увольнению Ивича из «Краснодара»?

- Это стало для меня неожиданностью. Ходили слухи, что его могут уволить в случае поражения от «Химок», но я в это не верил. Все-таки команда идет на втором месте. Ну, проиграли и что? «Химки» здорово сыграли, показали неожиданный футбол, хотя эксперты, кто за ними следит, говорят, что они так всегда играют. Такое бывает, когда у команды случается спад, а «Химки» воспаряли. Хотя забей «Краснодар», все могло быть по-другому. Но все равно поражение «быков» стало неожиданностью.

- Как отнеслись к информации, что Ивича хотел видеть «Спартак»?

- Надо немного подождать. Если Ивич уйдет в «Спартак», тогда я могу это понять. А если не перейдет туда, значит, еще до сборов были непонятные моменты. Наверное, тренер хотел видеть что-то одно, руководство – другое, и на фоне этого за три матча все поменялось. Но все равно это очень странная ситуация.

- Считаете увольнение тренера ошибкой Галицкого?

- Да. Наверное, не только он принимает это решение. Ему наверняка кто-то советует. Но по мне вся эта ситуация – просто эмоции. Мы не знаем, может, Ивич переговорил со «Спартаком», и команда готова расстаться с Абаскалем, выплатив ему неустойку. Когда мы это все узнаем, многое станет понятно.

- Ивич говорил, что не общался со «Спартаком» на тему его возможного перехода.

- Может, так и есть, и просто в прессе пишут, что он интересен красно-белым. Я слышал про Карпина, но мне кажется, что главным претендентом является португальский наставник Артур Жорже, потому что Амаралу было бы удобно с ним работать. Но в клубе его не хотят отпускать.

- «Краснодар» еще будет претендовать на чемпионство?

- Бывает, что смена тренера идет на пользу. Происходит какая-то встряска. Ребята говорят: «Мы команда, будем биться в любом случае». Это хорошо, что они так говорят. Писали о Мусаеве, потому что он кого-то знает в команде из ребят, но шансы на его приход пятьдесят на пятьдесят.

- С чем связан неудачный старт «Краснодара»?

- С «Рубином» «Краснодару» просто не повезло. Не дожал. Хотя в таблице ничего не поменялось, потому что «Зенит» тоже сыграл вничью. Вот с «Ростовом» случился спад. У подопечных Карпина было больше эмоций, потому что они играли дома. Они были больше заряжены. Сказать, что «быки» играли плохо, я не могу. Понятно, что если судить по матчам первого круга, они выглядели не так хорошо, но не провально. В кубке с «Химками» было стечение обстоятельств. Шло давление, этот момент и сказался. Посмотрите на состав «Краснодара» с «Химками». Наверняка Ивич на эмоциях поменял половину игроков основы. А подопечные Талалаева играли здорово. Но если бы «быки» забили, счет стал бы 1:1, и тема бы закрылась. В любом случае Галицкий поспешил с увольнением. Его захлестнули эмоции. Лучше было бы спокойно доиграть до конца сезона.

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Елена Григорьевская