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Воробьев: «Футбольная душонка Галицкого решила, что её коллекция уволенных тренеров должна пополниться ещё одним покойником» эксклюзив

13 Марта 2024 • 18:00 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Краснодар
30.03 16:00

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Античный философ-стоик Эпиктет говорил, что человек – это душонка, обремененная трупом. Футбольная душонка Галицкого решила, что ее коллекция уволенных тренеров должна пополниться еще одним покойником.
Очевидно, что так же как верхняя и нижняя части челюсти должны работать вместе, Президенту клуба и главному тренеру необходимо хотя бы понимать друг друга и действовать совместно.

Видимо, что- то в краснодарской «стоматологии» сломалось. Теперь придется искать другого «дантиста». Впрочем, Сергею Николаевичу еще далеко до рекордов по увольнению тренеров легендарного руководителя мадридского «Атлетико» Хесуса Хиля, так что ему есть, куда стремиться», – сказал Воробьёв.

Напомним, 13 марта пресс-служба «Краснодара» объявила об увольнении Ивича с поста главного тренера команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Галицкий Анатолий Воробьёв Владимир Ивич ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
13 Марта 2024 в 18:38
ай мы б уволеннава в шпортаг забалтали.. прям-щас.. была б тема.. хе..
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