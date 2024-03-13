Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Античный философ-стоик Эпиктет говорил, что человек – это душонка, обремененная трупом. Футбольная душонка Галицкого решила, что ее коллекция уволенных тренеров должна пополниться еще одним покойником.

Очевидно, что так же как верхняя и нижняя части челюсти должны работать вместе, Президенту клуба и главному тренеру необходимо хотя бы понимать друг друга и действовать совместно.

Видимо, что- то в краснодарской «стоматологии» сломалось. Теперь придется искать другого «дантиста». Впрочем, Сергею Николаевичу еще далеко до рекордов по увольнению тренеров легендарного руководителя мадридского «Атлетико» Хесуса Хиля, так что ему есть, куда стремиться», – сказал Воробьёв.

Напомним, 13 марта пресс-служба «Краснодара» объявила об увольнении Ивича с поста главного тренера команды.