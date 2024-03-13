«Мы не бабушки на скамейке»: В «Зените» не стали говорить об отставке Ивича

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, не стал давать комментарий по поводу отставки Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Пусть отставку Ивича комментирует «Краснодар». Мы не бабушки на скамейке у подъезда», - цитирует Медведева «Чемпионат».

«Краснодар» объявил об отставке Владимира Ивича на следующий день после вылета из Кубка России. Во вторник вечером «быки» проиграли «Химкам» со счётом 0:2.

Отметим, что по итогам прошлого тура Премьер-лиги «Краснодар» опустился на второе место в турнирной таблице. На вершину же вырвался питерский «Зенит».