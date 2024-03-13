Назван самый дорогостоящий свободный агент с российским паспортом

Авторитетный портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих игроков с российским паспортом, которые пока что не обрели себе новый клуб.

Лидерство в рейтинге – за бывшим защитником казанского «Рубина» Егором Сорокиным. Стоимость 28-летнего футболиста по версии портала – 800 тыс. евро.

На второе место Transfermarkt поставил футболиста, прошлое которого тоже весьма сильно связано с казанским «Рубином» - это Эльмир Набиуллин, который оценивается в 500 тыс. евро.

Третье место занимает Валерий Чуперка – бывший игрок «Кубани», «Тамбова», «Томи», «Астаны» и да, также «Рубина» оценивается в 325 тыс. евро.