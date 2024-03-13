Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался по поводу возможного назначения Владимира Ивича тренером «Спартака».

- Ивича на днях сватали в «Спартак». Верите в такой сценарий?

- Нет. Это будет очередной ошибкой. Он «Спартаку» тоже не подойдет. Прежде всего, стилистически. Хотя у «Спартака» сейчас вообще уже нет никакого стиля. Там все смешалось: все знают как надо, стараются рулить. А настоящего руководители нет. Не считаю, что Ивич – это тренер для «Спартака».

- Если он не подходит красно-белым, то в каком-то другом клубе РПЛ мы сможем его увидеть?

- Он уедет куда-то в Европу. Это хороший тренер, он пытался что-то сделать так, как он видит. И на определенном этапе это давало результат. Но потом начались комплексные проблемы. Надо было меняться, и более творчески подойти к возобновлению весеннего отрезка сезона. В этой команде нет чемпионов или людей, которые раньше боролись за верхние места. Непросто все время быть наверху и держать эту планку. Особенно после большого перерыва, когда ты практически начинаешь сначала. Команда не было готова к этому ментально, и тем более - физически. Мы все это и увидели.

Елена Григорьевская