Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об отставке Владимир Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

- Как вы отнеслись к увольнению Ивича из «Краснодара»? Было удивление?

- В какой-то мере это удивило, но не ошарашило. Потому что я предполагал, что это может случиться. Раньше меня удивляло то, как команда может меняться стилистически и стать совсем другой. Я думал, на какое время хватит Сергея Николаевича, чтобы это терпеть.

- Что именно терпеть?

- У клуба была совсем другая философия, отличная от той, которую привнес Ивич. Ту стилистику игры Галицкий строил больше десяти лет. А тут пришли люди и показали, что он, образно говоря, делал не то. Что футбол будущего – это совсем другое. Смог ли смириться с этим Галицкий, я не знаю. Это, наверное, основное. Могли быть и другие конфликты, но на этом фоне. Мог быть любой скандал.

- То есть вы не связываете увольнение Ивича непосредственно с плохим результатом?

- Связываю, потому что это было как повод. Но основа – именно то, что я сказал. Это несогласие президента с философией Ивича.

- Если говорить об отсутствии результата, Ивичу не ставили четкую задачу перед сезоном - чемпионство. Зачем увольнять его сейчас?

- Наверное, Галицкий осознал, что вряд ли выиграет золото. Плюс команда вылетела из Кубка России. Старт оказался неудачным – уже есть два поражения. И улучшений в будущем тоже не видно. «Краснодар» уже завоевывал медали. А что дальше?

- Считаете, что проблема только в Ивиче?

- Нет. Это проблема Галицкого. Тренер пришел со своим видением, знаниями. Он такой. Сказал, что будет работать именно так. Возникает вопрос к руководству – зачем тогда его брали. Но это все мои предположения.

- «Краснодар» еще поборется за чемпионство или «Зенит» не упустит первое место?

- Поборется, но это будет сделать намного тяжелее. «Быки» не усилились. Это уже был звонок. Был огромный перерыв, команда борется за медали, а усиления нет. Тут два варианта: нет денег или нет подходящих футболистов.

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Елена Григорьевская