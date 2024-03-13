Юрист «Спартака» высказалась о мировом соглашении с Газизовым

Татьяна Завьялова, которая является юристом «Спартака», ответила на вопрос, когда суд утвердит мировое соглашение между клубом и его бывшим генеральным директором Шамилем Газизовым.

«В ближайшее время. Ждём утверждения соглашения. Все документы уже направлены в Шестой кассационный суд и подписаны сторонами», - цитирует Завьялову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Шамиль Газизов отработал на посту гендиректора «Спартака» около пяти месяцев в 2020 году. После ухода функционер начал разбирательства с «красно-белыми» в юридическом поле.

В настоящий момент Газизов работает в махачкалинском «Динамо», выступающем в Мелбет-Первой лиге.